Homem com tornozeleira eletrônica é executado a tiros no Pará

Trajando calça jeans, camisa azul de meia e um boné vermelho, a vítima, 34 anos, portava identidade e o carregador da tornozeleira eletrônica (Foto:Cláudio Pinheiro / O Liberal)

José Antônio Quaresma de Souza, de 34 anos, foi assassinado em uma calçada do Paar

Uma execução à luz do dia e diante de várias testemunhas teve como vítima José Antônio Quaresma de Souza, de 34 anos. Ele foi atingido por cinco tiros disparados por um homem que conduzia uma motocicleta. De acordo com a perícia criminal, a arma usada pelo matador seria uma pistola, já que pelo menos três cápsulas foram encontradas próximo do corpo, que ficou caído sobre uma calçada da avenida Independência, no bairro do Paar, em Ananindeua. (As informações são do O Liberal).

O crime foi cometido por volta das 17h30 da última quarta-feira (27) e apresentou uma dinâmica que deixou os peritos e policiais curiosos, tendo em vista a habilidade do atirador, que conseguiu pilotar a motocicleta no meio do trânsito e, sem precisar parar ou descer dela, acertar os disparos na vítima, que foi atingida na região do tórax. Segundo pessoas que passavam no local na hora da execução, o criminoso fugiu logo após efetuar os disparos

Crime pode ter sido motivado por acerto de contas

O corpo de José Quaresma de Souza ficou caído no chão junto à parede de uma casa aue fica à margem da avenida. O 29º Batalhão de Polícia Militar foi acionado pouco antes das 18h pelo Centro Integrado de Operações (Ciop), mas, ao chegar no local, os policiais já o encontraram sem vida. A vítima estava de bruços, com a cabeça sob um dos braços, o que pode indicar que ainda tenha tentado se proteger durante a queda decorrente dos tiros.

Os cinco tiros foram disparados à altura do peito e saíram pelas costas. Nenhum familiar pode ser chamado visto que ninguém na vizinhança o conhecia. “Não é morador daqui, ninguém nunca o viu circulando nessa área”, informou o cabo PM Araújo, do 29º BPM. A identificação só foi possível porque José Quaresma portava carteira de identidade, telefone celular e também levava um carregador para tornozeleira eletrônica que levava na perna, indicando uma passagem recente pelo sistema penal. Contudo, até por volta das 20h, mesmo em consulta ao Infopen, os policiais ainda não haviam descoberto por qual crime ele respondia.

Dezenas de curiosos correram para ver a cena e ficaram acompanhando o trabalho policial. A pista da avenida Independência no sentido Belém-Ananindeua ficou parcialmente interditada por causa da aglomeração de pessoas na lateral da via, próximo aonde estava o corpo.

