Suspeito de integrar facção criminosa morre ao reagir à ação da PM em Tomé-Açu

De acordo com a guarnição da Polícia Militar, o suspeito atirou nos militares, que revidaram; ele também era suspeito de tentar matar um PM.

Um suspeito de tentativa de homicídio contra um policial militar morreu ao ser baleado por uma guarnição do 48º Batalhão BPM, integrante do Comando de Policiamento Regional III (CPR III), no município de Tomé-Açu, no nordeste do Estado. A ação ocorreu na tarde do sábado (03/06) e resultou, ainda, na apreensão de um revólver calibre 38, com cinco munições. A guarnição informou que recebeu denúncias anônimas sobre o paradeiro do homem, que também é suspeito de chefiar uma facção criminosa.

A Justiça já havia expedido contra o suspeito dois mandados de prisão. Os agentes foram até o local indicado, na zona rural da cidade, e avistaram o homem armado, carregando uma mochila nas costas.

Os militares também informaram que deram voz de prisão ao suspeito, mas que ele atirou contra a guarnição, que por isso revidou. Os policiais afirmaram ainda que prestaram socorro ao suspeito e o encaminharam para uma unidade de saúde, mas ele não resistiu. A arma e as munições apreendidas foram entregues à Polícia Civil.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/06/2023/18:31:02

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...