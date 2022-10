PRF apreendem mais de R$ 4 milhões em compra de votos em rodovias do Goiás, Ceará, Amazonas, Minas Gerais e Pará

Operação Eleições: PF e PRF apreendem mais de R$ 4 milhões em compra de votos

Polícia Rodoviária Federal (PRF) participa da Operação Eleições 2022(| Foto: Reprodução/PRF)

A Polícia Federal (PF) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam, de sexta-feira (28) até a manhã deste sábado (29), mais de R$ 4 milhões na operação Eleições 2022. Os valores apreendidos em rodovias do Goiás, Ceará, Amazonas, Minas Gerais e Pará, de acordo com a investigação, seriam usados para um suposto esquema de compra de votos no 2º turno. A maior apreensão ocorreu em Manaus (AM), onde a PF aprendeu R$ 3 milhões em espécie. O valor estava dividido em notas de R$ 50, R$ 100 e R$ 200.

Durante operação no km 166 da BR-050 em Uberaba (MG), a PRF apreendeu mais de R$ 1 milhão em espécie, na noite desta sexta-feira (28/10). Dentro de um compartimento, devidamente preparado para a ocultação de bens, os policiais localizaram mais de R$ 900 mil em espécie e cerca de U$ 40 mil dólares, também em dinheiro.

Em uma fiscalização neste sábado, na BR-230 em Marabá (PA), a PRF aprendeu cerca de R$ 22 mil e prendeu duas pessoas por crime eleitoral. No veículo foram encontrados diversos materiais de campanha de um candidato à Presidência da República (a PRF não mencionou quem era) e uma lista com nomes indicando pagamentos efetuado.

A operação conjunta que acontece neste fim de semana é organizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, além de ter a participação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), polícias civis e militares, da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e de representantes das 27 unidades da federação.

