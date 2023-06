Além da Carne: pedra de fel do boi chega a custar R$ 40 mil o quilo

Parte da medicina milenar, a pedra de fel do boi vale ouro, por ser cada vez mais rara e escassa nos animais.

Você já ouviu falar na pedra de fel do boi? As pequenas pedras são um produto derivado dos bovinos e chegam a ser vendidas por quase R$ 40 mil o quilo. A razão é a sua raridade e também o seu uso para o mercado de medicina – tanto a tradicional quanto a chinesa.

No Brasil, o preço do quilo da pedra de fel bovina varia de R$ 12 mil a R$ 37 mil. Já no mercado internacional, o valor das pequenas pedras pode chegar a US$ 65 por grama, o que levaria a US$ 6,5 mil o quilo.

Pedra de fel: o que é?

Como o sebo, a pedra de fel bovina vem de uma parte nada glamurosa do animal: a vesícula. Ela nada mais é do que um cálculo na vesícula biliar, formado a partir do desequilíbrio do funcionamento do fígado do boi. Quando o animal consome mais gorduras, a bile fica com excesso de colesterol e ocorre a formação de cristais no órgão – não muito diferente do que acontece com a vesícula humana.

Leia também: Além da Carne: 7 curiosidades sobre o couro bovino

As pedras variam de forma, tamanho e cor. Elas podem ter formato esférico, oval, triangular ou irregular. Já as cores variam entre o marrom alaranjado, o marrom escuro e o preto marrom. Pedras mais claras são as mais caras, segundo o “garimpeiro” de pedrinhas de vesícula, Djalma Alves, em entrevista ao jornal Gazeta do Povo.

Algumas podem chegar ao tamanho de um ovo de galinha, com quase 100 gramas, mas, de maneira geral, costumam ter 10 gramas, o que apenas aumenta a sua raridade. Para chegar ao quilo, milhares de vesículas precisam ser retiradas de bois.

Para extrair as pedras, o processo é delicado e envolve uma série de cuidados com o bem-estar do animal. É preciso retirar as vesículas biliares, filtrar e limpar os cascalhos bovinos. Em alguns casos, a pedra de fel do boi é retirada cirurgicamente do gado, por veterinários. E tem outro ponto: normalmente, são os bois mais idosos que produzem essas pedras. Isso significa que, com a intensificação da produção animal e o controle maior da alimentação, tais pedras são mais e mais difíceis de encontrar.

Para que servem?

O que justifica o preço? A raridade e a dificuldade de extrair as pedras explicam uma parte. Mas o seu uso pela indústria farmacêutica ajuda. Atualmente, a pedra de fel de boi é usada para a produção de medicamentos contra tratamentos de doenças hepáticas.

Mas, existe um uso ainda mais inusitado: elas estimulam a formação de pérolas dentro de ostras.

Leia também: Além da Carne: gelatina também é feita do boi

Na China, as pedras fazem sucesso e são muito procuradas devido ao uso pela medicina milenar do país. Por lá, a pedra de fel do boi é usada para tratar uma grande variedade de doenças, desde febre alta até convulsão, passando por pneumonia e epilepsia. Em 2020, cientistas chineses descobriram nas pedras a concentração de ácidos biliares, bilirrubina, substâncias com efeitos neurológicos e terapêuticos em humanos.

Já os médicos norte-americanos David Wang e Martin C.Carey publicaram no American Journal of Gastroentereology pesquisas que mostram que as pedras podem ter efeito tranquilizante e sedativo.

Uso milenar (e às vezes fictício)

O uso da pedra de fel bovina na China começou no ano 200 antes de Cristo, durante a Dinastia Han, e há registros em livros de medicina chinesa da época. Além da medicina milenar na China, as pedras fazem parte da cultura centenária dos antigos gregos, dos indianos e dos persas. Há registros de utilização da substância datada de antes do século 10.

Esses objetos semelhantes a rochas eram encontrados em animais sacrificados e, na época, acreditava-se que eles seriam a cura universal para as doenças. A pedra de fel era usada como amuleto, mas também consumida e jogada em bebidas suspeitas de conter veneno. Até mesmo a rainha Elizabeth I, da Inglaterra, usou uma dessas pedras em um anel de prata.

Um fato divertido sobre as pedra de fel dos bois: em inglês, elas são chamadas de “cow bezoars”. O nome, bezoar, foi utilizado pela autora J.K.Rowling para nomear uma pedra de antídoto mágica, na série de livros de Harry Potter. Neste caso, as pedras bovinas foram a inspiração para a substância.

Fonte:Redação e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/06/2023/18:28:21

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...