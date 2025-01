Suspeito de matar homem a facadas é procurado pela Polícia Civil do Tocantins

(Foto: Cícero Torres da Silva) – Qualquer informação que possa auxiliar na localização do suspeito pode ser repassada para a 72ª Delegacia de Polícia de Luzimangues, por meio do telefone/WhatsApp (63) 98131-0259.

A Polícia Civil do Tocantins está à procura de Cícero Torres da Silva, 52 anos, investigado pelo homicídio de Benevenuto Alves Noronha, ocorrido no dia 26 de dezembro de 2024, na zona rural do Distrito de Luzimangues, em Porto Nacional. Qualquer informação que possa auxiliar na localização do suspeito pode ser repassada para a 72ª Delegacia de Polícia de Luzimangues, por meio do telefone/WhatsApp (63) 98131-0259. O anonimato é garantido.

O delegado Diogo Fonseca da Silveira, responsável pelo caso, destaca que a investigação iniciou imediatamente após o crime. Conforme apurado, no dia do crime, Cícero e Benevenuto, acompanhado de seu irmão, estavam bebendo em um bar na região e, em determinado momento, foram para casa jogar baralho.

“Este irmão da vítima disse que foi embora e os dois permaneceram na casa. As investigações apontaram que, durante a madrugada, autor e vítima entraram em uma discussão que evoluiu para agressão, tendo o autor desferido alguns golpes de faca na vítima. O corpo de Benevenuto foi encontrado em meio a um matagal próximo à residência onde ele morava. Ele era caseiro do local, assim como o autor, que também trabalhava na região”, informa o delegado.

Testemunhas ouvidas, durante as apurações, confirmaram que o autor, após as agressões, fugiu do local. “Posteriormente, tivemos acesso a um áudio, no qual o próprio Cícero confirma a ação. Além disso, na residência onde Cícero morava, foram encontrados documentos e outros objetos que auxiliaram na identificação do autor do crime”, destaca o delegado.

Diante dos indícios de autoria e materialidade, a autoridade policial representou pela prisão preventiva de Cícero, a qual foi decretada, mas até o momento, ele não foi localizado pela Polícia Civil. “Contamos com o apoio da população para que auxilie a Polícia Civil a encontrar o autor para que ele possa responder pelo crime que cometeu. Qualquer informação será devidamente averiguada e o anonimato da denúncia é garantido”, conclui.

Fonte: Ingrid Sales – do Portal do Ancorador e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/01/2025/07:58:40

