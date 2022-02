Saiba como solicitar a nova Carteira de Identidade Nacional

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O governo federal anunciou nesta semana a criação da nova Carteira de Identidade Nacional, que terá como objetivo unificar os dados e as informações pessoais dos brasileiros, e o decreto passará a ser válido a partir do dia 1º de março.(As informações são de Jovem Pan).

