Suspeito de roubo é morto após entrar em confronto com a polícia durante intervenção, em Santarém; outro foi preso

Foto: Reprodução | Caso foi registrado na tarde deste sábado (22) após a polícia testemunhar um roubo a um cidadão. Um suspeito foi preso após usar uma vítima como escudo humano; o outro suspeito morreu ao tentar fugir por quintais e disparar contra os policiais.

Na tarde deste sábado (22), uma operação policial no bairro Jardim Santarém, no oeste do Pará, resultou na captura e morte de suspeitos de assalto, após uma intervenção e cerco policial. O Capitão Alexandre Reis, do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM), contou que tudo começou quando uma guarnição do 3º BPM, em patrulha na área comercial, testemunhou um roubo a um cidadão.

“Nossa equipe estava retornando para o batalhão quando presenciou o roubo. Imediatamente, iniciamos o acompanhamento e acionamos reforços pelo rádio,” explicou o Capitão Reis.

Com o apoio do 35º Batalhão da Polícia Militar e do 2º Batalhão de Missões Especiais (BME), foi montado um cerco no bairro Jardim Santarém. Durante a ação, um dos suspeitos tentou usar um refém como escudo.

“Um dos meliantes pegou uma pessoa como refém, mas conseguimos capturá-lo rapidamente,” relatou o Capitão.

A vítima, que sofreu agressões do criminoso, foi levada à delegacia para prestar depoimento e receber atendimento. O segundo suspeito, armado com uma arma de fogo, tentou escapar pulando quintais.

“Ele conseguiu fugir por alguns quintais, mas acabamos cercando-o em uma residência. Ele foi localizado e houve disparos de arma de fogo,” disse o Capitão Reis.

De acordo com o Tenente Vitor Alves, do 35º BPM, os criminosos dispararam contra a guarnição policial.

“Desde o início do acompanhamento, eles não só empreenderam a fuga, como também atacaram a guarnição policial. O cidadão que foi alvejado e, infelizmente, veio a óbito, recebeu todo o apoio possível. O Samu esteve presente no local e conseguimos capturar um dos indivíduos com vida,” contou o Tenente.

