Homem é preso após invadir casa e tentar matar ex-companheira a facadas, na Grande Belém

Homem foi levado ao sistema penitenciário do estado. — Foto: Polícia Civil (PC)

Investigações apontam que suspeito mandava mensagens com ameaças para a vítima, inclusive após o crime, dizendo que não se arrependia do ato.

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso nesta semana após arrombar a janela da casa da ex-companheira, invadir o local, e tentar matar a mulher a golpes de faca. O caso ocorreu em Benevides, na Grande Belém.

Segundo a Polícia Civil (PC), o investigado, poucos dias antes de cometer o crime, enviou uma mensagem para a vítima com uma foto. Ele perguntava: “O que a faca está fazendo em cima da cama?”.

A mulher relatou aos agentes que, ao retornar do trabalho, percebeu que a janela estava um pouco aberta e a faca em cima da cama. “Com receio, ela não entrou na casa e apenas retornou para o imóvel quando teve certeza que o suspeito não estava mais lá”, disse a polícia.

O crime ocorreu em dezembro de 2023, quando o homem, aproveitando o horário de descanso da ex-companheira, arrombou a janela de acesso à casa da vítima e a atacou com golpes de faca.

Nesta semana, equipes da Delegacia de Feminicídios, vinculada à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Belém, com apoio do Grupo de Trabalho de Vulneráveis, vinculado ao Núcleo de Inteligência (NIP) da PC, prenderam o suspeito por tentativa de feminicídio.

“As investigações apontam que o indiciado não aceitava a separação e durante o relacionamento exigia sempre andar junto da vítima, vistoriava diariamente suas redes sociais, não aceitava que a mesma trabalhasse ou tivesse amizades fora do relacionamento, além de enviar rotineiramente mensagens ameaçadoras”, detalhou a delegada Ana Paula Chaves.

De acordo com a PC, a vítima procurou a Deam Belém em setembro de 2023 e solicitou medidas protetivas, mas o agressor sempre tentava contato com ela mesmo após as medidas serem deferidas. Mas a vítima nunca chegou a noticiar o descumprimento das medidas, porque, segundo ela, era desencorajada por seus familiares.

Durante as investigações, o homem, mesmo após cometer o crime de tentativa de feminicídio, enviou mensagens de áudio para a irmã da vítima dizendo que sabia que a ex-companheira estava internada no Hospital Metropolitano, mas que não se arrependia do crime.

Após receber voz de prisão, o criminoso foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça, conforme pontuou a PC.

Como denunciar casos parecidos

A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher Virtual (Deam Virtual), canal criado para ajudar mulheres vítimas de violência doméstica, familiar ou em relações íntimas de afeto, atende demandas nas 24 horas.

As denúncias podem ser feitas em qualquer região do Estado, por meio da Deam Virtual, no site da PC, por meio do link. A ferramenta permite à vítima registrar ocorrências, solicitar medidas protetivas de urgência e acessar serviços, como perícias e suporte, sem sair de casa.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/06/2024/08:49:40

