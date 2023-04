Suspeito é preso e sete armas são apreendidas em operação contra atentados em escolas, diz Dino

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, em reunião na sede da pasta – (Foto:Tom Costa/MJSP –

O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que um suspeito foi preso e sete armas foram apreendidas, neste sábado (8), por envolvimento em ataques contra escolas. A pasta informou que, por questão de segurança, os locais das apreensões e da prisão não serão divulgados.

O ministério pediu também que 272 contas em redes sociais fossem retiradas do ar. Os conteúdos veiculavam hastags relacionadas a ataques contra escolas e reproduziam material de incitação ao medo.

As ações fizeram parte da Operação Escola Segura, lançada pela pasta em parceria com estados após o ataque à creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau (SC), na quarta-feira (5). As informações foram compartilhadas pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino.

Operação Escola Segura – dia 8

1) Houve solicitação para exclusão de 270 contas do Twitter, as quais veiculavam hashtags relacionadas a ataques contra escolas. Conteúdos e autores em investigação.

2) Cumpridos mandados de busca com apreensão de 7 armas e prisão de suspeito.…

— Flávio Dino  (@FlavioDino) April 8, 2023

Iniciativas

Como parte do enfrentamento à violência em ambiente escolar, o ministério criou um canal para receber denúncias sobre ameaças e ataques contra as escolas.

Os usuários da plataforma do governo federal terão a identidade preservada, e as informações serão mantidas sob sigilo. A ação terá o apoio da equipe do Ciberlab, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, na análise dos dados compartilhados.

Acesse o canal de denúncias AQUI.

Depois dos assassinatos de quatro crianças na creche catarinense, o governo federal montou um grupo de trabalho para estudar formas de combater a violência em escolas. Depois da primeira reunião, ocorrida na quinta-feira (7), a equipe anunciou que planeja criar uma espécie de força de inteligência para monitorar as redes sociais, com o propósito de evitar crimes do tipo.

Outra iniciativa do governo federal desencadeada após o atentando em Blumenau é o repasse de R$ 150 milhões para estados e municípios investirem nas rondas escolares. Os recursos são do Fundo Nacional de Segurança Pública e serão disponibilizados por meio de edital, que será divulgado na próxima semana, anunciou o ministério.

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 08/04/2023/07:56:29 com informações do portal R7

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...