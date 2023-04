Explosão em supermercado no MT é tratado como ato criminoso;Vídeo

Explosão dentro de supermercado em Rondonópolis é tratada pela Polícia Civil do Mato Grosso como ato criminoso (Crédito: CBM Rondonópolis)

Estabelecimento comercial recebeu ameaça por meio do Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) antes da explosão

08 de Abril de 2023 às 12:48

A Polícia Civil do Mato Grosso investiga a explosão ocorrida dentro de um supermercado no bairro Vila Operária, em Rondonópolis, interior do Estado, na última terça-feira (4), por volta das 19h. A explosão deixou três pessoas feridas, entre elas uma criança de sete anos. O caso é tratado como ato criminoso.

Informações preliminares da polícia técnica confirmam vestígios de bomba no interior do estabelecimento comercial. Câmeras de segurança do supermercado registraram o momento da explosão, que teve início na lateral de uma gôndola e atingiu o teto do supermercado, derrubando o forro. Em seguida, uma nuvem de fumaça se espalha e toma conta do local. Assista ao vídeo:

Após uma apuração detalhada, a Polícia Civil descobriu que um telefonema foi feito ao Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) do supermercado, com uma ameaça de que se não fosse pago o valor exigido, haveriam consequências.

No dia seguinte da explosão, o supermercado emitiu um comunicado confirmando que após a perícia realizada na terça-feira (4), foram verificados indícios de explosão criminosa. “Assim que houver mais informações, divulgaremos”, finaliza. Por questões de segurança, o supermercado manteve as duas unidades fechadas na quarta-feira (5).

Ainda de acordo com a Polícia Civil, outras duas empresas teriam sido vítimas de extorsão e ameaças desta natureza nos últimos dias em Rondonópolis. A investigação prossegue com o objetivo de esclarecer o crime e identificar os responsáveis.

