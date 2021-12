Suspeito invade chácara e tenta abusar de mulher em Parauapebas

Jonas Sousa foi preso, a Avenida Faruk Salmen, nas proximidades da Vila Palmares Sul, nas primeiras horas deste sábado (25). (Foto: Divulgação Rede social)

O indivíduo, Jonas Alves Sousa, 30 anos, foi preso, nas primeiras horas deste sábado (25), suspeito da prática do crime de tentativa de abuso sexual, contra uma mulher, na Avenida Faruk Salmen, nas proximidades da Vila Palmares Sul, em Parauapebas, no sudeste do Pará. (As informações são do portal Debate Carajas)

Jonas Sousa foi acusado de entrar em uma chácara, vestido só de cueca, e tentar abusar sexualmente contra uma mulher moradora do local. A vítima gritou e o esposo dela acertou a cabeça do tarado com um pedaço de madeira durante uma luta corporal. O suspeito, em desvantagem, se escondeu em uma área de mata atrás da casa da vítima.

A Guarda Municipal de Parauapebas (GMP) foi acionada, chegou ao local do crime e prendeu o tarado. Jonas foi levado para ao Hospital Municipal de Parauapebas (HMP), onde recebeu atendimento médico. Depois de medicado, o indivíduo foi apresentado na 20ª Seccional Urbana, onde permaneceu custodiado à disposição da Justiça.

