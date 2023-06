Suspeitos de roubo são presos após levarem surra de moradores, em Santarém (PA)

(Foto:Reprodução) – Na noite de sexta-feira (23), dois indivíduos levaram uma surra de moradores após roubarem o aparelho celular de uma mulher que vendia salgados, na rua Sena Lemos, bairro Amparo em Santarém.

“Eles teriam ido até a banca dessa senhora e na hora de pagar, informaram que pagariam por pix. A senhora quando tirou o seu celular pra fazer uma conta, ele aproveitou a oportunidade e anunciou o assalto. No momento que ele anunciou o assalto, já puxou o celular das mãos da vítima”, contou o delegado Edjalmo Nogueira.

A vítima ainda tentou resistir, puxando o celular de volta. Mas ao perceber o volume na cintura em um dos indivíduos, resolveu entregar o celular. Em seguida, tentaram fugir, mas foram capturados por populares que deram uma surra nos suspeitos.

A Polícia Militar foi acionada e conduziu os dois para o Pronto Socorro Municipal (PSM) e em seguida a unidade policial. A vítima esteve na delegacia e reconheceu os envolvidos no roubo, inclusive o aparelho celular foi recuperado por está em posse de um deles.

Os presos, Everson Rayan da Silva e Israel de Jesus Silva, também estavam com uma arma branca (faca) e 5 invólucros com substância aparentando ser cocaína. Eles agora estão à disposição do Poder Judiciário.

Fonte: O Impacto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/06/2023/10:35:01

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...