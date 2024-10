Susto: Pessoas ficam de cabeça para baixo após pane em brinquedo de parque de diversões em Belém | PA

Momento em que as pessoas ficaram de cabeça para baixo no brinquedo parado. — Foto: Lucas Trevisan / TV Liberal

Visitantes do Arraial de Nazaré viveram momentos de susto. A administração do parque disse que a situação foi resolvida. Ninguém ficou ferido.

Pessoas que estavam no brinquedo Freestyle, no Ita Center Park, em Belém, ficaram parados de cabeça para baixo após uma pane na estrutura, na noite desta segunda-feira (21). Ninguém ficou ferido.

Segundo os visitante do Arraial de Nazaré, onde o parque está em funcionamento, foram necessários alguns minutos para que as pessoas fossem retiradas do brinquedo pela equipe técnica do local.

O Freestyle é considerado radical por ter grande altura e dar várias voltas. Apesar disto, as pessoas ficaram paradas próximo ao chão.

De acordo com a administração do Ita Center Park, a pane ocorreu após uma mangueira que funciona como dispositivo de segurança estourar. Os responsáveis alegaram que a situação foi resolvida por funcionários do parque.

