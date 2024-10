Veja a lista de aprovados no programa CNH Pai D’Égua do Sul do Pará e próximas etapas

Foto: Reprodução | Foram ofertadas 7 mil vagas. A próxima etapa para os aprovados é se dirigir aos polos de atendimento nas Ciretrans ou postos da Estação Cidadania para iniciar o processo de abertura no cadastro do Registro Nacional de Carteira de Habilitação, no período de 4 a 13 de novembro. Acesse e confira as etapas, documentos e editais completos.

Conforme o cronograma do programa CNH Pai D’égua, que visa assegurar o processo de carteira de motorista de forma gratuita, a lista dos aprovados do Sul do Pará já está disponível. Foram ofertadas 7 mil vagas e todas foram preenchidas. Agora, os aprovados deverão buscar os postos de atendimento dos municípios e dar início ao cadastro no Registro Nacional de Carteiras de Habilitação (Renach), no período de 4 e 13 de novembro.

ACESSE AQUI E CONFIRA A LISTA OFICIAL COMPLETA DOS APROVADOS NO SUL DO PARÁ

ACESSE AQUI PARA VER O EDITAL COMPLETO DO PROGRAMA E PRÓXIMAS ETAPAS

Conforme o edital, os candidatos aprovados deverão procurar as Ciretrans ou postos da Estação Cidadania para dar início ao cadastro e coletar a biometria. Por essa razão, esta etapa é presencial. O local de atendimento, data e horário será comunicado através do canal de contato informado na inscrição. Também é possível checar no site do CNH Pai D’Égua, acessando a área do candidato. E por fim, diretamente nos postos.

No dia em que for se cadastrar, o candidato deverá levar o original e a cópia dos seguintes documentos:

Carteira de Identidade ou equivalente para Primeira Habilitação, ou Carteira Nacional de Habilitação válida, nos casos de mudança e adição de categoria

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)

Comprovante de residência com postagem ou vencimento de no máximo de 90 (noventa) dias;

Certificado ou declaração que comprove a sua escolaridade de nível fundamental, emitido pela Secretaria de Estado da Educação (SEDUC) ou equivalente em outra

Unidade Federativa;

Certidão Negativa de Antecedentes Criminais emitida pela Policia Civil do Estado do Pará, com vencimento máximo de 90 (noventa) dias

Confira em quais municípios há polos de atendimento para os candidatos do Sul e Sudeste do Pará:

Conceição do Araguaia

Ourilândia do Norte

Redenção

Santana do Araguaia

São Félix do Xingu

Tucumã

Xinguara

Marabá

Parauapebas

Itupiranga

Jacundá

Rondon do Pará

São Geraldo do Araguaia

Canaã dos Carajás

Curionópolis

Eldorado do Carajás

Após o período e entrega dos passaportes, a matrícula para os candidatos aprovados vai ocorrer de 19 a 28 novembro. O Detran-PA recomenda sempre conferir cada etapa prevista no edital, regras e documentos. O programa CNH Pai D’Égua foi criado em 2021, com oferta inicial de 10 mil vagas. Na segunda edição, o Governo do Pará aumentou em 500% o número de pessoas que poderão ser beneficiadas, abrangendo todas as regiões do estado.

