Taxista de Novo Progresso morre em Hospital de Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ele lutou contra a doença, deixa saudades pela excelente pessoa, bom companheiro. O velório aconteceu na capela Santa Luzia o sepultamento no final da tarde desta segunda-feira (26) no cemitério Municipal.

(Foto:Reprodução) – Plinio Richrter , pioneiro no moto taxi, atualmente taxista morreu vitima de um tumor, ele chegou a ser internado no Hospital de Novo Progresso, foi transferido para hospital de Santarém onde não resistiu e veio a óbito.

You May Also Like