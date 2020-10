INSS libera auxílio durante o período de defeso para pescadores profissionais de Altamira

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A solicitação de pagamento no auxílio pode ser feita até o dia 15 de março de 2021, com apresentação de documentação para comprovar a prática da atividade pesqueira. Os seguros aprovados pelo INSS deve começar a serem liberados a partir do mês de dezembro deste ano.

Pescadores profissionais de Altamira já podem solicitar o auxílio defeso ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O benefício, de quatro salários mínimos, são pagos à pescadores durante o período de defeso, decretado para proteção do ciclo de reprodução de algumas espécies de peixe.

