Técnico da seleção acredita em ajuda de Nossa Senhora de Nazaré no Pré-Olímpico de basquete; vídeo

O treinador do Brasil José Neto recebeu uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré de presente e destacou fé na santa para ajudar na conquista da vaga para as Olimpíadas.

A caminhada rumo a Paris da Seleção Brasileira feminina de basquete começa nesta quinta-feira (8), contra a Austrália, no Torneio Pré-Olímpico, que ocorre no ginásio Mangueirinho, em Belém. A disputa promete ser muito difícil para as meninas do Brasil, já que as outras três seleções do grupo são fortes no cenário mundial. Por isso, o técnico José Neto conta com a ajuda da padroeira dos paraenses, Nossa Senhora de Nazaré, para auxiliar na busca pela vaga para as Olimpíadas.

Na chegada em Belém, o treinador recebeu de presente das jogadoras da Seleção uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Em entrevista ao Núcleo de Esportes de OLiberal, José Neto contou que é católico praticante e que na capital paraense foi em três missas na Basílica de Nazaré. O técnico acredita que a padroeira dos paraenses será uma intercessora para ajudar na busca pela vaga nas Olimpíadas de Paris. “Eu acredito muito na proteção de Nossa Senhora de Nazaré para aquilo que viemos buscar aqui. E eu não tenho dúvida de que ela vai estar nos abençoando e protegendo para que a gente consiga esse feito [de garantir a vaga para Paris]. Então, acho que nada melhor do que vir brigar por essa vaga aqui em Belém, na cidade da Nazinha”, declarou.

A Seleção Brasileira terá um torneio difícil pela frente. Os jogos prometem ser duros para o Brasil. Talvez, o jogo de estreia contra a Austrália seja o mais complicados para a equipe. As Opalas são as favoritas a uma das vagas e são top 3 no ranking mundial. Mesmo com todo o favoritismo das adversárias, o Brasil chega confiante e bem preparado para o torneio. Embalados pelos títulos do AmeriCupW e da medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, as brasileiras estão esperançosas de que vão garantir o passaporte para Paris. O jogo entre Brasil e Austrália ocorre nesta quinta-feira (8), às 20h, no Mangueirinho. Antes, às 17h, começa a partida entre Sérvia e Alemanha. Ao todo, três vagas estão em disputa do Pré-Olímpico. As mais bem colocadas se garantem nos Jogos de Paris 2024.

