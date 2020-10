Técnico em enfermagem é preso por comercializar atestado médico falso

A ação criminosa foi informada aos agentes da Polícia Civil do Pará via denúncia anônima – (Foto:Divulgação/Polícia Civil)

Um técnico de enfermagem, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante, na quinta-feira (15), suspeito de fornecer e comercializar atestado médico falso em Abaetetuba. A ação criminosa foi informada aos agentes da Polícia Civil do Pará via denúncia anônima.

Diligencias foram montadas e encontraram o suspeito em sua residência. No local, os agentes encontraram inúmeros atestados médicos da Unidade de Pronto Atendimento de Abaetetuba, com carimbos e assinaturas falsas de médicos, além de várias seringas subtraídas do ambulatório municipal de Moju. O homem recebeu voz de prisão e vai responder pelos crimes de peculato e falsidade material de atestado.

Através de nota, a Prefeitura de Abaetetuba informou que desconhece o nome do funcionário em questão, em qualquer unidade hospitalar do município.

A nota afirma, ainda, que a Prefeitura segue colaborando com todos os processos de investigação da polícia. Em breve alguns funcionários da Unidade irão prestar seus depoimentos para auxiliar no desfecho do caso e contribuir para a punição de todos os envolvidos.

Por: Diário Online

