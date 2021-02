Intervenção não autorizada na rede elétrica pode causar acidentes fatais

Equatorial Pará faz um alerta para acidentes que podem acontecer quando pessoas não habilitadas fazem procedimentos na rede elétrica

A Equatorial Energia Pará alerta a população para possíveis acidentes envolvendo eletricidade no que diz respeito a manuseio da rede elétrica em áreas externas. De acordo com a empresa, é muito importante que a população tenha consciência que o ato de fazer qualquer interferência na rede de distribuição pode causar acidentes graves e muitas vezes fatais.

O executivo da área de Segurança da Equatorial Pará, Alex Fernandes, dá destaque para as situações de perigo que esses procedimentos ocasionam.

“Qualquer intervenção na rede elétrica só pode ser feita por profissionais habilitados e autorizados a fazer algum procedimento na rede de distribuição. É expressamente proibido que terceiros, sem qualquer qualificação façam procedimentos na rede elétrica. Somente profissionais da Equatorial Energia estão habilitados para isso”, afirma Alex.

Ainda de acordo com a empresa a grande maioria das intervenções junto a rede elétrica acontecem em função do furto de energia e sempre são praticados por terceiros, que, na maioria dos casos, não possuem habilidade e ocasionam acidentes graves, além de situações de falta de energia que afeta milhares de pessoas.

O furto de energia é um procedimento criminoso, representa grandes perigos e gera enormes prejuízos à sociedade. Um levantamento feito pela Equatorial Pará apontou que, desde janeiro de 2019, foram realizadas mais de 150 mil regularizações de instalações elétricas em todo o estado do Pará.

PERIGO NAS CONSTRUÇÕES – Outro ponto importante de atenção em relação a acidentes com a rede elétrica é com as construções civis. Alguns parâmetros devem ser cumpridos de forma rigorosa para garantir a segurança, como manter uma distância de, no mínimo, 1,7 metro da fiação elétrica. Se o imóvel possuir dois pavimentos e sacada, a distância aumenta para 3,0 metros.

Além disso, todo material condutor de energia, como vergalhões e barras de ferro, precisa ser manuseado com muito cuidado para estar sempre afastado da rede. O uso indevido de escadas e cordas também são origem de muitos acidentes, que em muitos casos, pode ser fatal.

