Telefone de emergência 191 da PRF está indisponível no Pará

A previsão de restabelecimento do serviço neste número é a partir da próxima segunda-feira (17); confira o que fazer em caso de emergência – (Foto:Reprodução / PRF)

Desta sexta-feira (14) até domingo (16), o serviço para ligação de emergência 191 da Polícia Rodoviária Federal (PRF) não terá operação em todo o Pará, por conta de uma manutenção na rede de energia elétrica. A informação foi divulgada na tarde desta sexta, às 16h, por meio do Núcleo de Comunicação Social da PRF. As informações são do João Thiago Dias / O Liberal

“A Polícia Rodoviária Federal no Pará informa que o telefone de emergência 191 encontra-se inoperante em virtude de manutenção na rede de energia elétrica em nossa Sede em Belém”, explicou, por meio de nota. A previsão de restabelecimento do telefone 191 é a partir da próxima segunda-feira (17).

Quem precisar do serviço terá uma alternativa. “Em caso de emergência, solicitamos à população que entre em contato com a Central de Atendimento, através do telefone (91) 98092-2648 ou presencialmente, em uma de nossas Unidades Operacionais”, detalhou a nota da PRF.

