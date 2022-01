Veja quando volta o Renda Pará; calendário de pagamentos começa neste sábado (15/01)

(Foto:Rodrigo Pinheiro/ Agência Pará) -No sábado, o benefício começará a ser pago para os paraenses que fazem aniversário entre 1 e 20 de junho. O pagamento encerra no dia 9 de fevereiro

O programa social Renda Pará, do Governo do Pará, fará o pagamento de mais uma etapa no próximo sábado (15). O programa tem como objetivo beneficiar famílias de baixa renda que tiveram as finanças prejudicadas pela crise sanitária e econômica instaladas desde a chegada da covid-19. As informações são do O Liberal

O governador Helder Barbalho divulgou o novo calendário em uma rede social na tarde desta sexta-feira (14), que possui uma ordem determinada pelo dia e mês de aniversário do cadastrado. No sábado, o benefício começará a ser pago para os paraenses que fazem aniversário entre 1 e 20 de junho. O pagamento encerra no dia 9 de fevereiro, com os beneficiários nascidos entre 21 e 31 de dezembro.

Jornal Folha do Progresso em 14/01/2022/17:36:12

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...