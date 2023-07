Tenho conta de luz e gás atrasada. Posso participar do Desenrola?

Renegociação de contas básicas devem fazer parte da segunda fase do programa, que começa em setembro – (Foto:Reprodução)

Os brasileiros com contas atrasadas de água e esgoto, luz e gás, poderão aproveitar o Desenrola para renegociar as pendências. No entanto, ainda não será possível renegociá-las na primeira fase do programa, que começa nesta segunda-feira.

Eles devem fazer parte da segunda fase do programa, que começa em setembro e será voltada para brasileiros com renda de até dois salários mínimos e dívidas de até R$ 5 mil. Nessa etapa, o devedor poderá consultar uma plataforma digital na qual as instituições financeiras farão uma espécie de “leilão de acordos”.

Ganha quem oferecer as condições mais vantajosas ao consumidor. Para atender esse público, o governo entra com R$ 8 bilhões no Fundo de Garantia de Operações (FGO). Funciona como uma proteção aos bancos caso o devedor não pague parte das parcelas.

Medida pressiona orçamento dos mais pobres

Para especialistas, o adiamento da inclusão desse tipo de dívida afeta principalmente consumidores mais pobres, que podem ficar mais tempo com o nome negativado e até ter os serviços essenciais cortados.

Programa começa a valer nesta segunda-feira

As pessoas endividadas com bancos já podem procurar diretamente as instituições financeiras para renegociar débitos em condições mais vantajosas. A expectativa é atender 30 milhões de pessoas nesta etapa. A segunda etapa está prevista para setembro, com o início da operação da plataforma digital.

Quem pode participar do Desenrola Brasil?

O programa abrange três públicos:

*Devedores com débito de até R$ 100, que poderão limpar o nome nesta semana;

*Público-alvo da faixa 1, com renda de até dois salários mínimos e débitos de até R$ 5 mil, que contará com uma plataforma digital em setembro;

*Faixa 2, que abrange brasileiros com renda de até R$ 20 mil e dívidas bancárias, que poderá renegociar débitos em condições mais vantajosas nesta semana.

Fonte: O Globo/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/07/2023/05:25:27

