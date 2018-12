Testemunha da morte do prefeito de Tucuruí é assassinada no município

O prefeito de Tucuruí, Jones William, foi morto a tiros em julho de 2017 quando vistoriava obras em uma rua na cidade. (Foto: Divulgação / Prefeitura de Tucuruí)

Crime aconteceu no sábado, 24, à noite. Vítima foi perseguida e executada por um atirador.

Polícia investiga a morte de duas pessoas no município de Tucuruí

Um testemunha do caso da morte do prefeito de Tucuruí, Jones William, em julho de 2017, foi assassinada na noite de sábado (24) no município do sudeste do Pará. Francisco Valcione Soares de Souza foi perseguido e executado a tiros. A Polícia Civil investiga o crime.

De acordo com a polícia, Francisco estava com a esposa em uma rua de Tucuruí quando foi surpreendido pelo atirador. Ele ainda chegou a correr para dento de um bar, mas foi perseguido pelo bandido e assassinado.

O segurança do estabelecimento, Silvano Fernandes Barbosa, tentou conter o atirador, mas também foi baleado e morreu. A esposa de Francisco levou um tiro na mão.

Até o início da manhã desta segunda-feira (26), o atirador ainda não foi identificado e ninguém foi preso.

Por G1 PA, Belém

