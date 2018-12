Doze bibliotecas do Pará são contempladas por projeto nacional

A iniciativa busca estimular o desenvolvimento social através do incentivo cultural às comunidades por todo o país, usando as bibliotecas como meio para isso. (Foto: AGILSON LOBATO / ASCOM FCP )

O Programa Conecta Biblioteca, da Organização Não Governamental (ONG) Recode e da Caravan Studios, com apoio do Ministério da Cultura, selecionou 108 bibliotecas para fazerem parte do projeto. Doze delas estão situadas no Pará, que foi o estado com maior número de espaços contemplados.

O bom resultado foi fruto de uma campanha da Diretoria de Leitura e Informação (DLI) da Fundação Cultural do Pará (FCP), para que os municípios se inscrevessem. A iniciativa busca estimular o desenvolvimento social através do incentivo cultural às comunidades por todo o país, usando as bibliotecas como meio para isso, atraindo novos frequentadores, em especial crianças e adolescentes em situação de risco.

Para isso, o projeto conta com três etapas: Fortalecer as habilidades dos profissionais da biblioteca; aumentar o número de usuários através de programações e garantir sustentabilidade dos espaços, elaborando um plano para isso.

As 108 selecionadas e mais outras dezenas de bibliotecas participarão do II Encontro Nacional Conecta Biblioteca, que será realizado em maio, no Rio de Janeiro. A finalidade é trocar experiências e dar início a um processo de formação de profissionais que vão identificar as necessidades dos espaços e das comunidades.

*Colaboração: Agilson Lobato

Por Andreza Gomes Agência Pará

