Teto da aposentadoria pelo INSS aumenta para R$ 7.087

Aposentados do INSS: reajuste será de 10,16% na remuneração. Foto:| Agência Brasil

A portaria que dispõe sobre o reajuste dos benefícios pagos pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) foi publicada nesta quinta-feira (20).

A edição do DOU (Diário Oficial da União) desta quinta-feira (20), apresentou a publicação de uma portaria que dispõe sobre o reajuste dos benefícios pagos pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), através do Governo Federal. As informações são do Estadão Conteúdo

Aposentados e pensionistas do INSS que recebem benefícios acima do salário mínimo terão reajuste de 10,16% na remuneração. Com o reajuste, o teto dos benefícios do INSS passa para R$ 7.087,22.

O valor é calculado com base no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), usado como referência para reajustes salariais e benefícios previdenciários, que ficou em 10,16% em 2021, de acordo com a divulgação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no dia 11 de janeiro.

Com o reajuste, o valor máximo de aposentadorias e pensões pagas pelo INSS, antes no valor de R$ 6.433,57, sobe para R$ 7.087,22 em 2022.

No entanto, o reajuste de 10,16% vale somente para quem estava recebendo os pagamentos em janeiro de 2021. O percentual fica menor quanto mais tarde for a data de início do benefício. Confira abaixo:

Data do início do benefício: janeiro de 2021 reajuste: 10,16%

Data do início do benefício: fevereiro de 2021 reajuste: 9,86%

Data do início do benefício: março de 2021 reajuste: 8,97%

Data do início do benefício: abril de 2021 reajuste: 8,04%

Data do início do benefício: maio de 2021 reajuste: 7,63%

Data do início do benefício: junho de 2021 reajuste: 6,61%

Data do início do benefício: julho de 2021 reajuste: 5,97%

Data do início do benefício: agosto de 2021 reajuste: 4,9%

Data do início do benefício: setembro de 2021 reajuste: 3,99%

Data do início do benefício: outubro de 2021 reajuste: 2,75%

Data do início do benefício: novembro de 2021 reajuste: 1,58%

Data do início do benefício: dezembro de 2021 reajuste: 0,73%

Para quem ganha o benefício no valor do salário mínimo, o piso nacional subiu de R$ 1.100 para R$ 1.212. De acordo com a lei, aposentadorias, auxílio-doença, auxílio-reclusão e pensão por morte pagas pelo INSS não podem ser inferiores ao salário mínimo.

O piso de R$ 1.212 em 2022 não repõe a inflação do ano passado, já que incorporou a diferença do salário mínimo de 2021, que também tinha ficado abaixo da inflação do ano anterior.

Calendário

O calendário de pagamentos de benefícios de 2022 já foi divulgado pelo INSS, como aposentadorias e pensões, já com o reajuste do novo salário mínimo.

O depósito referente ao mês de janeiro para quem recebe até um salário mínimo, será feito a partir do dia 25 de janeiro até o dia 7 de fevereiro. Já para quem recebe o benefício com renda mensal acima de R$ 1.212, terá os valores creditados a partir de 1º de fevereiro (confira aqui o calendário completo).

Cada benefício pago é definido por uma numeração que segue um padrão de 10 dígitos do NIS (Número de Identificação Social). A data de depósito é determinada pelo último número antes do traço.

Confira o cronograma apresentado pelo INSS para janeiro, de acordo com o final do NIS:

Janeiro de 2022

Final 1 – 25 de janeiro de 2022

Final 2 – 26 de janeiro de 2022

Final 3 – 27 de janeiro de 2022

Final 4 – 28 de janeiro de 2022

Final 5 – 31 de janeiro de 2022

Final 6 – 1º de fevereiro de 2022

Final 7 – 2 de fevereiro de 2022

Final 8 – 3 de fevereiro de 2022

Final 9 – 4 de fevereiro de 2022

Final 0 – 7 de fevereiro de 2022

Jornal Folha do Progresso em 20/01/2022/10:41:58

