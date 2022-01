PM incendeia casa da sogra e assusta moradores no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O local foi isolado até a chegada de uma equipe do Corpo de Bombeiros para controlar o fogo e fazer a retirada de Rosimar, que se encontrava dentro da residência com uma pistola em mãos ameaçando tirar a própria vida.

Na noite da última terça-feira (19), por volta das 22h, um homem foi detido após atear fogo na casa da sogra no município de Santa Bárbara, localizado na região metropolitana de Belém (PA). As informações são de Brenda Caroline Almeida

