Threads ultrapassa 100 milhões de utilizadores em menos de uma semana

Foi lançada na última quinta-feira. (Foto:© Shutterstock).

A nova rede social da Meta, chamada Threads, já alcançou a marca impressionante de 100 milhões de usuários, de acordo com o site The Verge. Isso é surpreendente considerando que a plataforma foi lançada na última quinta-feira, dia 6.

O sucesso da Threads parece estar indo além da mera curiosidade, pois na sexta-feira já havia sido relatado que os usuários da plataforma haviam compartilhado mais de 95 milhões de publicações e trocado mais de 190 milhões de curtidas.

Para efeito de comparação, é importante lembrar que a ferramenta de Inteligência Artificial (IA) da OpenAI, o ChatGPT, levou cerca de dois meses para atingir 100 milhões de usuários, algo que a Threads alcançou em apenas alguns dias. Vale ressaltar que a Threads ainda não está disponível nos territórios da União Europeia devido à legislação de proteção de dados.

Acredita-se que o sucesso da Threads seja parcialmente resultado do descontentamento dos internautas em relação ao Twitter de Elon Musk, que nos últimos semanas tem tomado decisões polêmicas que afetaram o uso da rede social.

Fonte: Notícias ao Minuto Brasil

