Tiroteio no Aeroporto de Guarulhos deixa um morto e três feridos; alvo era empresário ligado ao PCC

Foto: Reprodução

Um tiroteio ocorrido na tarde desta sexta-feira (8), no Terminal 2 do Aeroporto Internacional de Guarulhos, deixou ao menos uma pessoa morta e três feridos, conforme informações da Polícia Militar. A vítima fatal foi identificada como o empresário Antônio Vinicius Gritzbach, ligado à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) e conhecido por seu envolvimento em episódios de violência entre lideranças do tráfico de drogas.

Relatos iniciais indicam que o ataque foi conduzido por cerca de cinco homens, que chegaram em um veículo preto e abriram fogo contra o empresário na entrada do aeroporto, causando pânico entre passageiros e funcionários. Imagens de câmeras de segurança e vídeos amadores que circulam nas redes sociais mostram o corpo de Gritzbach caído na entrada do terminal, enquanto outras gravações capturam o momento de caos e correria no local.

A Polícia Militar informou que o tiroteio ocorreu por volta das 16h10 e que viaturas da PM, Polícia Civil (PC) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram rapidamente acionadas para controlar a situação e assegurar a área. Segundo a PM, um veículo com as características descritas por testemunhas foi encontrado abandonado em uma avenida próxima ao aeroporto, e as autoridades apuram se ele foi utilizado pelos criminosos durante o ataque.

Entre os feridos no tiroteio estão três pessoas, que foram encaminhadas ao Hospital Geral de Guarulhos. A identidade e o estado de saúde dos feridos não foram divulgados pelas autoridades.

Gritzbach era investigado por seu envolvimento na morte do traficante Anselmo Becheli Santa Fausta, conhecido como “Cara Preta”, em 2021, outro nome de relevância dentro do PCC. Segundo fontes, o empresário estaria em negociação de um acordo de delação premiada com o Ministério Público de São Paulo e havia deixado a prisão em 2023 após avanços nesse processo.

O Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) e a Delegacia Especializada em Atendimento ao Turista (DEATUR) estão conduzindo as investigações para apurar as circunstâncias do crime. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que mais detalhes serão divulgados ao término do registro da ocorrência.

