TJPA cria 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes

(Tribunal de Justiça do Pará — Foto: TJPA) – Crimes crescentes envolvendo menores motivou instalação

O Poder Judiciário estadual vai instalar no próximo dia 26, na Comarca de Belém, a 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes. A criação de mais uma vara especializada tem como objetivo conferir maior celeridade e eficácia à repressão ao abuso e à exploração sexual praticados contra crianças e adolescentes.

O Judiciário também levou em consideração, para a adoção da medida, a crescente demanda de crimes relativos à corrupção de menores. A cerimônia de instalação será às 8h30, no Fórum Criminal de Belém.

RESOLUÇÃO

Em sessão do Pleno do Tribunal de Justiça do Pará, realizada no dia 7 de novembro, os desembargadores integrantes da Corte aprovaram minuta de resolução redefinindo a competência da atual Vara que processa e julga crimes relativos a essa matéria, que passará a se chamar 1ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes.

Conforme a minuta de resolução, a 2ª Vara terá competência exclusiva para processar e julgar os crimes de corrupção de menores e demais crimes contra crianças e adolescentes, exceto aqueles cometidos contra a dignidade sexual, os quais serão processados e julgados exclusivamente pela atual 1ª Vara. Dessa maneira, todos os processos atualmente vinculados à 1ª Vara que não digam respeito à crimes contra a dignidade sexual, serão redistribuídos para a 2ª Vara.

A criação da nova circunscrição constitui projeto vinculado ao macrodesafio Celeridade e Produtividade na Prestação Jurisdicional do Planejamento Estratégico do Judiciário, e atende também aos preceitos da Carta da Constituição das Estratégias em Defesa da proteção Integral dos Direitos da Criança e do Adolescente, firmada pelo Conselho Nacional de Justiça com diversas instituições públicas.

A carta do Conselho Nacional de Justiça prevê como ação prioritária estimular a especialização de unidades no âmbito do sistema de justiça, ou a concentração de atribuições e competências para a investigação e o processamento da ação penal dos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes.

Fonte:Redação Integrada (Com informações do Tribunal de Justiça do Pará -TJPA)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...