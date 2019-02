MPPA abrirá inscrição para estágio em diversos cursos

(Foto: Divulgação) – O Ministério Público do Estado do Pará abrirá inscrição para cadastro de reserva excepcional de estagiários.

O período é de 26 a 30 de novembro de 2018, nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciência da Computação ou Engenharia da Computação, Pedagogia e Serviço Social.

ATENÇÃO

A inscrição é gratuita e será realizada exclusivamente no site do MPPA por meio do link “Inscrições Online”.

