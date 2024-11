Tony Todd, ator de ‘Candyman’ e ‘Premonição’, morre aos 69 anos

Foto: Reprodução | Ícone do terror, o americano estreou no cinema no vencedor do Oscar ‘Platoon’

Tony Todd, o ator americano conhecido mundialmente por seu papel como o temível “Candyman” no clássico do terror de 1992, morreu na última quarta-feira (6) em sua casa em Los Angeles, aos 68 anos. Segundo seus representantes, Todd faleceu de causas naturais após uma longa doença. Sua esposa, Fatima, confirmou a notícia ao site Hollywood Reporter, marcando o fim de uma carreira de mais de quatro décadas que deixou um legado indelével no cinema de terror e além.

Tony Todd construiu uma sólida carreira em Hollywood, com mais de 240 créditos em filmes e séries. Desde sua primeira grande aparição, no épico de guerra Platoon (1986), de Oliver Stone, até papéis memoráveis em séries como Star Trek: The Next Generation, Todd demonstrou versatilidade ao interpretar uma ampla gama de personagens, especialmente em filmes de terror. O ator fez aparições marcantes em A Noite dos Mortos-Vivos (1990), no sombrio O Corvo (1994), ao lado de Brandon Lee, e na popular franquia Premonição, onde sua atuação como o misterioso William Bludworth se tornou um dos pontos altos da série.

De “Candyman” ao panteão dos ícones do terror

No entanto, foi seu papel como Daniel Robitaille, o espírito vingativo e torturado em Candyman (1992), que o tornou um ícone do terror. Inspirado no conto “The Forbidden”, de Clive Barker, o filme abordou temas profundos, como racismo e gentrificação, que vão além do horror sobrenatural tradicional. Todd deu vida a Robitaille, um artista afro-americano e filho de escravo que, após um romance proibido, foi assassinado brutalmente. O personagem, que retorna dos mortos como o “Candyman” para assombrar aqueles que pronunciam seu nome cinco vezes, tornou-se um dos papéis mais assustadores e complexos do gênero.

A atuação de Todd em Candyman elevou o filme a um status de culto, e ele reprisou o papel nas sequências de 1995, 1999 e, quase três décadas depois, em 2021, quando um remake e sequência trouxe o personagem de volta para uma nova geração de espectadores. Sua co-estrela no filme original, Virginia Madsen, lamentou a morte do ator nas redes sociais. “Meu amado. Que você descanse na força”, escreveu. “O grande ator Tony Todd nos deixou e agora é um anjo. Como ele foi em vida. Eu te amo.”

Um papel inesquecível em “Premonição”

Outro papel marcante de Todd foi na franquia Premonição, onde ele interpretou William Bludworth, um enigmático agente funerário que aparenta ter um profundo entendimento sobre as forças da morte. Desde o primeiro filme, lançado em 2000, Bludworth foi um personagem central, servindo como uma figura sombria e misteriosa que oferece conselhos sombrios aos protagonistas, revelando o conceito de que a Morte não pode ser enganada. Sua presença constante nos filmes da franquia adicionou um toque de mistério e complexidade à narrativa, tornando o personagem um dos favoritos dos fãs.

Em Premonição, o personagem de Todd não é apenas um agente funerário comum, mas um símbolo da inevitabilidade do destino e da mortalidade. A sua interpretação criou uma atmosfera ameaçadora que permeia toda a série, com Bludworth assumindo quase um papel de narrador implícito, que alerta os personagens sobre as consequências de tentar enganar a Morte. Sua presença magnética e voz poderosa ajudaram a criar uma atmosfera única, solidificando Bludworth como um dos personagens mais intrigantes da franquia.

Um legado que vai além do terror

Tony Todd não limitou sua carreira ao terror, mostrando talento em produções de outros gêneros. No cinema de ação, ele atuou em A Rocha (1996), ao lado de Nicolas Cage e Sean Connery. Na TV, Todd participou de séries de sucesso, como Star Trek: The Next Generation, no papel de um comandante alienígena da Força de Defesa Klingon. Com uma presença imponente e um estilo de atuação que combinava intensidade e vulnerabilidade, Todd deu vida a personagens que variavam de soldados a figuras sobrenaturais, explorando uma ampla gama de emoções e temáticas.

Além da atuação, Tony Todd era conhecido por seu compromisso em provocar reflexões profundas com seu trabalho. Em entrevistas, ele frequentemente destacou o valor dos temas abordados em seus papéis. Sobre Candyman, por exemplo, Todd enfatizava que o filme não era apenas uma história de terror, mas um comentário sobre questões sociais e raciais. Ele via seu trabalho como uma oportunidade de inspirar diálogos e reflexões, especialmente sobre injustiças e desigualdades que persistem na sociedade.

O impacto de Tony Todd na cultura pop e no terror

A contribuição de Todd para o cinema de terror é imensa, e ele é frequentemente citado entre os principais ícones do gênero, ao lado de atores como Robert Englund (Freddy Krueger) e Doug Bradley (Pinhead). Seu retrato de personagens sombrios e sobrenaturais trouxe profundidade e complexidade ao horror, fazendo com que figuras como o “Candyman” e William Bludworth transcendam os limites do gênero e se tornem parte da cultura pop.

A morte de Tony Todd representa uma perda significativa para o cinema e a televisão, especialmente para o gênero de terror, que ele ajudou a redefinir com atuações que exploravam os medos humanos mais profundos. A legião de fãs que Todd acumulou ao longo dos anos reflete o impacto de seu trabalho e a importância de suas contribuições. Seu legado permanece, inspirando novas gerações de atores, cineastas e fãs do terror.

Tony Todd deixa um legado como um artista versátil e um ícone do terror, com personagens que continuarão a ser lembrados e reverenciados, tanto por sua intensidade quanto pela capacidade de despertar reflexões. Sua carreira será eternamente associada aos personagens complexos que trouxe à vida, e seu impacto cultural, especialmente no terror, permanecerá forte.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/11/2024/10:41:11

