Toque de recolher e fechamento de bares e festas está valendo para Novo Progresso: veja as novas medidas de prevenção contra a Covid-19 no Pará

Novo Progresso muda para bandeira vermelha em Convid-19. (Foto:Divulgação)



Bandeira vermelha em todos estado tem o objetivo é evitar um colapso a exemplo do que está acontecendo em estados como Amazonas e Santa Catarina, disse o Governador.

As medidas foram debatidas com os prefeitos e teve apoio do prefeito de Novo Progresso Gelson Dill (MDB), em reunião videoconferência realizada na manhã desta terça-feira 2 de março de 2021.

Entre as principais medidas apresentadas estão o toque de recolher entre 22 horas e 5 da manhã- o fechamento de bares e festas a partir das 18h; venda de bebida alcoólica somente até as 18h.

“As policias civil e militar estão responsável para o bom funcionamento da medida nos municípios”.

O Governo do Pará anunciou novas medidas de prevenção para tentar conter o avanço da covid-19 no Estado. Acompanhado dos prefeitos de Belém, Ananindeua, Marituba e Santa Bárbara, além de secretários de saúde dos municípios da região metropolitana, Helder Barbalho realizou uma transmissão na noite desta terça-feira (2) para anunciar as medidas, definidas durante reunião por vídeoconferência entre o governador e os 144 prefeitos do Estado na manhã de hoje.

Entre as principais medidas apresentadas estão o toque de recolher entre 22 horas e 5 da manhã; o fechamento de bares e festas a partir das 18h; venda de bebida alcoólica somente até as 18h, além de mudanças no bandeiramento de todo Estado: todas passarão para cor vermelha, de alerta máximo. O governador lembrou que esta segunda onda está muito mais grave que a primeira e que as medidas são necessárias neste momento.

“Primeiramente elevaremos o banderiamento para bandeira vermelha em todo o território. A proibição de manifestações, carreatas e toda aglomeração com mais de dez pessoas em locais públicos”. Helder também explicou as novas medidas para práticas esportivas e funcionamentos de estabelecimentos.

“Voltaremos a restrição de práticas esportivas, serão permitidas até duas pessoas no máximo. Sobre os estabelecimentos, ficam autorizados a funcionar restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos afins, respeitando a lotação máxima de 50% de sua capacidade até o horário de 18h”.

O decreto foi publicado nesta quarta-feira (3) e, inicialmente, deverá durar por sete dias, mas será avaliado.

