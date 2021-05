Trabalhador sobrevive após cair dentro de máquina de grãos em fazenda no nordeste do Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O rapaz sobreviveu, conseguindo deixar a cabeça livre dos grãos. Depois de ser retirado, Jeferson foi encaminhado ao Hospital Geral de Tailândia, por uma equipe do SAMU. Depois do susto, o rapaz passa bem, segundo informações dos amigos.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foram acionadas para atender a ocorrência. Eles tiveram que serrar parte da estrutura de ferro para retirar a vítima.Jeferson Santos, afundou após cair de uma altura de 25 metros. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a operação de resgate durou 2 horas.

You May Also Like