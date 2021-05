Novo Progresso e mais três municípios do Pará atingidos por desastres naturais serão contemplados com mais de R$ 2,5 milhões

Novo Progresso (Foto:Reprodução) – Com o repasse, os municípios poderão comprar itens (sem licitação) para apoio à população afetadas, como kits de alimentação, limpeza, higiene pessoal e dormitório, além de água mineral e colchões.

O município já recebeu 617 cestas, que estão sendo entregues para os desabrigados em Novo Progresso.

Na noite desta quinta-feira (20) , o prefeito Gelson Dill (MDB), recebeu , por meio da assinatura de um convênio, mais de R$ 4 milhões em equipamentos para prefeitura de Novo Progresso, devido ao Decreto emergencial onde alegou enchente que ocasionou o caos no Município.

Questionado nas redes sociais, onde foi o caos com enchentes e desabrigados o prefeito foi até emissora de rádio comunitária no início do mês, entrevistado pelo radialista RJ , Gelson (MDB) disse que o decreto de emergência é para trazer recursos para Novo Progresso.

Gelson Dill (MDB) é aliado ao governador Helder Barbalho , não teve dificuldades para aprovar o decreto emergencial.

Novo Progresso e margeado pela rodovia BR 163 e o rio Jamanxim, que está distante 5 km da cidade, o município não teve enchente, muito menos desabrigados. O prefeito pode ter usado de dados falsos e inventado números para conseguir sair das licitações e angariar recursos do estado e do governo federal.



O prefeito Gelson Dill (MDB), de Novo Progresso, já foi denunciado ao Ministério Público (MP), onde deve responder por improbidade administrativa e ainda sob risco de ressarcir ao erário em R$ 296 mil, junto com Secretário de Obras Sidnei Mendes, e empresa I.M.MENDES TERRAPLENAGEM LTDA, respectivamente, os sócios que são filhos do Secretário Sidnei Mendes e Adriana Manfroi (PATRIOTA), vereadora em Novo Progresso.

Inverno Amazônico

O inverno Amazônico ocorre todos os anos – com falta de ação (manutenção) por parte do poder publico – ruas e avenidas,ficam danificadas, os bairros ficam sem acesso, as ias são sem pavimentação. Novo Progresso, neste período tem enfrentado um caos, a prefeitura recolheu os maquinários e deixou a população sem este serviço de manutenção. O acesso de ruas e avenidas foram bruscamente danificados, tipo premeditando o caos para ocasionar a situação de emergência em decorrência da chuvarada.

Este decreto pode ser questionado e fiscalizado pela Câmara Municipal, e até ser representado ao MP.

Leia Também: O ex-Prefeito Joviano de Almeida na CPI do Decreto de Emergência confessa crime. o prefeito em exercício foi ouvido pelos vereadores. “Não sei, não sabia, são palavras foi a maior parte das respostas do prefeito.”

.

Dados do Prefeito para o decreto de emergência

Atingidos

A inundação tem atingindo, direta e indiretamente, cerca de 3.574 (três mil quinhentos e setenta e quatro) pessoas , totalizando 1.654 (mil seiscentas e cinquenta e quatro) desalojados e 17 (dezessete) desabrigados e 91 (noventa e uma ) enfermas até o momento.

As outras 1.992 (mil novecentas e noventa e duas) pessoas que estão afetadas devido a intrafegabilidade das estradas vicinais.

Ainda conforme o decreto as pessoas afetadas em sua maioria são as pessoas que residem na área rural do município ( 65% da população reside na área rural), conforme decreto que teve base de dados os detalhamento e o parecer da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – COMDEC, responsável pelas ações de defesa civil no Município, relatando a ocorrência deste desastre é FAVORÁVEL à declaração de SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA.

Óbidos, no oeste do Pará, e os municípios Jacareacanga, Novo Progresso e Eldorado dos Carajás, irão receber da Defesa Civil Nacional mais de R$ 2,5 milhões para ações de resposta às fortes chuvas que atingiram os municipios. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (20).

Recursos Federal

Municípios de todo o Brasil podem receber recursos do governo federal para ações de resposta aos desastres e de recuperação de estruturas danificadas. Para isso, é necessário que o prefeito ou o governador decrete situação de emergência e encaminhe a documentação pelo Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, o S2iD.

De acordo com Karine Lopes, diretora de Articulação e Gestão da Defesa Civil Nacional, os recursos são repassados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional após o reconhecimento da situação de emergência dos municípios.

“Ao solicitar os recursos para ações de resposta normalmente compreende cesta básica, limpeza das ruas e da cidade e as ações de reconstrução, de fato são reconstrução de infraestrutura pública destruída ou danificada pelo desastre”, explicou Karine.

Desabrigados em Óbidos

A cidade vive constantes enchentes com a cheia do Rio Amazonas, Óbidos está localizada na margem esquerda do Rio Amazonas, seu acesso é por via fluvial, em um trecho onde as margens daquele rio tornam-se mais estreitas e o seu canal mais profundo, formando, como se diz na região, a “garganta do rio Amazonas”, ou a “fivela do rio”, como preferem outros. Nesse ponto a largura do rio é de cerca de 1.890 metros em seu leito normal.

