Trabalhadores são resgatados de trabalho escravo no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão onde os agentes confirmaram ser verdadeiras as denúncias de situação degradante, atividades forçadas e castigos físicos. As investigações mostraram que o empreendimento estava vinculado a uma comunidade religiosa localizada na zona rural de Baião.

You May Also Like