Preso no TO, suspeito de matar delegado do AM é transferido para Belém

(Foto:Reprodução) – Delegado Aldeney Goes Alves foi morto em uma farmácia de Belém. Deyvide José Santos emprendia fuga para Santa Catarina, com o comparsa já identificado pela Polícia, quando ônibus foi interceptado em Araguaína (TO).

Deyvide José Santos, suspeito de assassinar o delegado do Amazonas Aldeney Goes Alves dentro de uma farmácia em Belém, foi transferido para Belém nesta segunda-feira (31). Ele foi preso no domingo (30), em Araguaína, no Tocantins. O segundo suspeito do caso segue foragido.

O delegado Aldeney foi morto na noite de sexta-feira (28), por volta das 21h em Belém, após ser atingido por disparos de arma de fogo, no momento em que estava em uma drogaria no bairro da Sacramenta. Ele passava férias com a família no Pará. Câmeras de segurança filmaram toda o crime.

A vítima chegou a ser socorrida e levada a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sacramenta, mas não resistiu aos ferimentos.

Logo após o crime, a Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Pará iniciou as investigações, identificando os dois criminosos, e dando início às diligências.

O corpo do delegado chegou sábado (29), por volta das 20h, no Aeroporto Eduardinho, em Manaus. Parentes, amigos e colegas de trabalho fizeram um cortejo pelas ruas da capital amazonense, passando pelo 19º Distrito de Polícia, local onde ele trabalhava.

Os dois suspeitos tinham empreendido fuga para o estado de Santa Catarina, quando o ônibus em que eles estavam foi interceptado pela polícia em Araguaína, no Tocantins no domingo (30).

Mikael de Souza continua sendo procurado pelas polícias do Amazonas e do Pará, que também não descartam a participação de outras pessoas no crime.

Aldeney Goes Alves tinha 47 anos, era natural do município de Tabatinga, no Amazonas, a 1.108 quilômetros da capital Manaus. Era bacharel em direito pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), e tinha especialização em ciências criminais pela Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro.

O delegado havia ingressado na Polícia Civil do Amazonas em dezembro de 2001, como investigador de polícia, após aprovação em concurso público, e atuou em Distritos Integrados de Polícia (DIPs) da capital. Em 2011, foi empossado como delegado de polícia, após nova aprovação em concurso.

Inicialmente, em 2013, ele assumiu a titularidade do 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde estava lotado atualmente. Em seguida, teve passagem pelos 2°, 24° e 25° DIPs, 1ª Seccional Sul, e também pelas Delegacias Especializada em Crimes contra o Consumidor (Decon), Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) e Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), onde atuou em casos de repercussão no Amazonas.

Durante a carreira profissional, o delegado Aldeney recebeu elogios concebidos por autoridades policiais e judiciais do Amazonas pela atuação como delegado de polícia. (Com informações do g1 Pará — Belém).

