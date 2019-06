Traficante paraense suspeito de envolvimento com facção morre ao trocar tiros com PM

(Foto: Via WhatsApp)-Um traficante identificado como Ivan Bahia Sanches, conhecido como “Mumuzinho”, morreu, nesta terça-feira (25), após trocar tiros com policiais militares no município de Tucuruí, sudeste paraense. A intervenção policial aconteceu no bairro Santa Mônica.

De acordo com portais locais, Ivan Bahia teria envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho na cidade paraense de Breu Branco, sendo considerado um dos principais líderes do tráfico de entorpecentes naquele município.

Ainda não se sabe as circunstâncias da troca de tiros.

Por:(DOL)

