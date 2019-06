Duas mil pessoas receberam gratuidade para transporte terrestre e hidroviário

(Foto:Reprodução)-O documento com QR dá acesso aos 144 municípios do Pará

Existem hoje no Pará cerca de 700 mil pessoas com algum tipo de deficiência, segundo dados da Associação Paraense para Pessoas com Deficiência (APPD). Delas, 13 mil já se cadastraram ou fizeram recadastramento para ter acesso à carteira de passe livre intermunicipal junto à Agência de Regularização e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon).

Nesta segunda-feira (24) duas mil pessoas com deficiência já receberam o documento com QR Code (código de barras bidimensional que pode ser facilmente escaneado) para ter acesso ao transporte terrestre e hidroviário em todos os 144 municípios do Pará.

Um dos beneficiados foi Zaquel Nogueira de Souza, 19 anos, que é cadeirante. A mãe dele, Neuziléia Nogueira, 39 anos, contou que o filho levou dez meses à espera da carteira, que vai facilitar a vida dele. “Demos entrada em agosto de 2018 e somete agora recebemos a carteira. Esse documento novo é importante, porque ele sempre viaja para Portal, na região do Marajó, e tínhamos que apresentar vários documentos, como identidade e laudo médico, para garantir a passagem no barco. Agora, fica mais fácil com um documento só e não teremos mais que ter sempre que comprovar com laudo que ele realmente deficiente”, afirma a mãe de Zaquel, que ficou em casa devido às dificuldades de locomoção.

A entrega das duas mil carteiras fez parte de mais uma etapa da campanha “Ir e vir: direito de todos e todas” e ocorreu no Centro Integrado de Inclusão e Cidadania (CIIC), no bairro Marco, em Belém. “Essa carteira já foi uma modificação da Arcon, porque esse acesso era feito apenas com um laudo e o documento do deficiente e venceria em dezembro de 2018. A Agência passou a exigir essa carteira e temos que trabalhar intensamente para atingir número maior de deficientes, pois há entidades que reclamam que ainda não conseguiram fazer o recadastramento. Temos que atuar para atingir o maior número de pessoas para se cadastrar e/ou recadastrar”, disse a promotora de Justiça Elaine Castelo Branco, titular da Promotoria de Justiça de Defesa das Pessoas com Deficiência, Idosos e Acidentes de Trabalho, que promoveu o evento.

Segundo Denise Pimenta, diretora de Controle Financeiro e Tarifário da Agência, ainda não há previsão de quando as outras 11 mil pessoas cadastradas terão suas carteiras emitidas pela Agência. Ela explica que novo cadastro ainda não está aberto, mas o recadastramento está sendo feito ainda. “Quando estiver aberto o cadastro vamos divulgar na mídia e pelas redes sociais da Arcon. As novas carteiras valem por cinco anos. Nesse tempo, para quem ainda não teve acesso ao novo documento, segue valendo apresentação de laudo médico e de documento de identidade para que esse público possa viajar pelo Pará sem pagar passagens”.

Quando está aberto, o cadastro é feito pela Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), por meio de qualquer Unidade de Referência Especializada (URE) ou pelo CIIC, que emite o laudo da pessoa com deficiência e encaminha para a Arcon emitir a carteira.

O beneficiário que já teve a carteira emitida, pode procurar as UREs em todo o Pará. Precisa apresentar documento de identificação (RG ou certidão de nascimento) e a carteira de gratuidade antiga (se possuir). Mais informações, acesse http://www.arcon.pa.gov.br/ ou ligue 0800 91 17 17.

