Tragédia em Sinop: Bebê de 4 meses morre após picada de inseto peçonhento, e família pede ajuda para o sepultamento

Foto: Reprodução | Um bebê de 4 meses morreu desta quarta-feira (12) na UTI-NeoNatal em Sinop. A criança estava internado aproximadamente três dias após ser possivelmente picado por uma aranha. O caso teria ocorrido em uma residência no bairro Cidade Alta.

Conforme informações da avó, o bebê, estava dormindo na residência quando acordou, ao ser pego pela família notaram que estava com dois furos no queixo. Ele foi encaminhado para o Hospital Regional onde ficou internado, mas não resistiu e morreu.

A avó da criança disse vários terrenos baldio com mato alto. “Não sabemos o que teria picado o meu neto, se foi aranha, cobra ou aranha, o estado dele agravou e precisou ir para UTI onde morreu. Reclamamos com o dono do lote ao lado da minha casa e ele não veio limpar, por não estamos junto não sabemos qual bicho foi”, relatou a mãe.

Foram realizado vários procedimentos como drenagem dos pulmões, porém não foi o suficiente para salvar o bebê.

Agora, a família enfrenta dificuldades para arcar com os custos do sepultamento e pede ajuda à comunidade.

Sem condições financeiras para arcar com os custos do sepultamento, que somam R$ 5.200,00, a família iniciou uma vaquinha e pede ajuda para cobrir as despesas. Doações podem ser feitas via Pix: (69) 99930-2348.

Quem puder contribuir, qualquer valor será bem-vindo. Entre em contato pelo número ((69) 99930-2348) para ajudar.

Fonte: Visão Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/03/2025/12:46:03

