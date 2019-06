TRE-PA realiza recadastramento biométrico em sete cidades do Pará

— Foto: Magda Oliveira/ G1 -Eleitores de Benevides, Mãe do Rio, Moju, Novo Repartimento, Porto de Moz, Tailândia e Vigia devem procurar o atendimento da Justiça Eleitoral.

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) inicia nesta quinta-feira (27) a 3ª etapa do recadastramento biométrico nos municípios de Benevides, Mãe do Rio, Moju, Novo Repartimento, Porto de Moz, Tailândia e Vigia.

Para o recadastramento, o eleitor deve procurar o atendimento da Justiça Eleitoral, comparecendo munido de um documento oficial com foto e um comprovante de residência atualizado.

De acordo com o TRE-PA, todos os municípios do Pará devem ter passado pela revisão biométrica até final de novembro deste ano. O processo possibilita a atualização do sistema em todo o estado.

O novo processo de cadastro eleitoral utiliza a identificação do eleitor pela impressão digital. Segundo o TRE, já foi realizado o recadastramento biométrico de 4,7 milhões de paraense, o que corresponde a 85% do eleitorado.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...