Tremor de terra de magnitude 2.9 é registrado em Tucuruí, no Pará

(Foto: Reprodução) – Tucuruí, no sudeste do Pará, registrou um tremor de terra de magnitude 2.9 mR , às 03h32 da terça-feira (28). O caso foi confirmado na tarde desta quarta-feira (29) pelo Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP).

Segundo a instituição, eles não receberam relatos de que o tremor tenha sido sentido pela população. O abalo sísmico de baixa magnitude foi registrado pelas estações da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) e analisado pelo Centro de Sismologia da USP.

O último tremor de terra registrado no Pará ocorreu no dia 17 de janeiro, em Novo Repartimento, e teve magnitude 2.3 mR.

A instituição também informou que tremores de terra de baixa magnitude são relativamente comuns no Brasil. Em geral, esses pequenos sismos são causados por pressões geológicas que movimentam pequenas fraturas na crosta terrestre.

A reportagem entrou em contato com moradores da região que disseram não ter sentido o tremor.

Fonte: G1 Pará

