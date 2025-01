Em novo golpe, criminosos enviam e-mails falsos para induzir pagamentos indevidos à Receita Federal

(Foto: Reprodução) – A Receita Federal emitiu alerta sobre um golpe em que criminosos usam o nome do órgão para enganar contribuintes. No golpe, e-mails falsos são enviados informando pendências no CPF da vítima.

Através desses e-mails, os golpistas ameaçam suspensão do CPF, o bloqueio de contas e a possibilidade de dificultar a emissão de documentos oficiais, tudo para pressionar a vítima a agir rapidamente. No entanto, essas ameaças são falsas e têm o objetivo pressionar a vítima.

Os criminosos utilizam elementos visuais semelhantes aos da Receita Federal, como logotipos e cores, além de linguagem técnica para dar credibilidade à fraude. Destacam termos como “irregular” e “suspenso” em vermelho, gerando pânico e urgência na vítima. O golpe solicita o pagamento de uma falsa multa de R$ 124,60, com um prazo curto (menos de 48 horas) para quitação. E-mails fraudulentos contêm links para páginas falsas que imitam sites do governo, mas com domínios suspeitos, como “.mom”, em vez de “.gov.br”, indicando claramente a fraude.

A Receita Federal orienta a população a desconfiar de mensagens suspeitas, não clicar em links desconhecidos, não abrir anexos e verificar a autenticidade dos comunicados. A instituição não envia e-mails solicitando pagamentos ou informações pessoais. Caso receba mensagens assim, é recomendado não agir e denunciar o golpe.

Fonte: Rodrigo Neves com informações de Agência.gov e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/01/2025/17:00:51

