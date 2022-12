Três ficam feridos após mulher colocar fogo no carro do marido, em Alta Floresta (MT)

(Foto:Reprodução) – Não foi divulgado o estado de saúde das irmãs que ficaram feridas por conta do incêndio.

Três pessoas ficaram feridas em um incêndio ocorrido na madrugada de domingo (25), após uma mulher discutir com o marido e atear fogo no veículo dele. O caso foi registrado em Alta Floresta (313 km de Sinop).

A Polícia Militar disse que o esposo da suspeita relatou que estava tentando sair de casa, no bairro Jardim das Oliveiras, mas a mulher teria ficado com ciúmes e tentou impedi-lo.

Como o homem não aceitou, ela começou a ameaçar incendiar o carro dele. Nesse momento, ele decidiu ligar para cunhada para que viesse conversar com a esposa.

Na residência do casal, a irmã da mulher a viu com um galão de gasolina, já jogando o líquido dentro do veículo, e tentou impedi-la. Apesar disso, a mulher conseguiu acender o isqueiro e jogar no carro.

Assim, as duas acabaram atingidas pelas chamas e ficaram feridas. O marido da vítima acionou o Corpo de Bombeiros e elas foram levadas até o Hospital Regional de Alta Floresta.

Não foi divulgado o estado de saúde das irmãs. A Polícia Civil investiga o caso. (Com informações da Redação KB2Notícias).

