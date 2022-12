Homem morre e fica pendurado em porta de veículo após capotamento em rodovia- IMAGENS FORTES

Homem morre e fica pendurado em porta de veículo após capotamento na BR-316 – (Foto:Reprodução)

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em um grave acidente de trânsito envolvendo um veículo e uma motocicleta, na manhã deste domingo, 25, em um trecho da BR-316, entre os municípios de Canapi e Mata Grande, no Sertão Alagoano.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o veículo modelo Voyage capotou após desviar de uma motocicleta que transportava leite e transitava pela rodovia abaixo da velocidade permitida. Com o impacto do capotamento, um dos passageiros, que estava no banco do carona, foi esmagado e ficou preso em meio às ferragens do carro.



Imagens impressionantes compartilhadas em um aplicativo de mensagem mostram que a vítima ficou suspensa pelo lado de fora do veículo.

Ainda segundo informações do CBM-AL, outros dois ocupantes do veículo ficaram feridos e foram socorridos por uma equipe do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu). Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local e prestou apoio aos socorristas. Ao todo, duas viaturas e 06 bombeiros militares trabalharam no socorro às vítimas.

Por:Jornal Folha do Progresso em 27/12/2022/07:05:53 com informações do portal tnh1

VEJA GALERIA DE FOTOS -AS IMAGENS SÃO FORTES!

Fotos: reprodução do Portal Correio de notícias

