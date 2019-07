Três pessoas foram detidas suspeitas de comercialização de entorpecentes no Crepurizinho.

Abordagem Policial aconteceu na tarde de terça feira 9 de julho de 2019, na comunidade de Crepurizinho, região Garimpeira do município de Itaituba.

De acordo com informações, os militares fazendo suas rondas rotineiras pela comunidade, se depararam com três pessoas em atitude suspeita dentre eles um menor de 15 anos de idade.

Após abordagem, foram encontrados com os mesmos uma certa quantidade de entorpecentes 4.1gramas aparentando ser “macomha” e 7.8 gramas aparentando ser “crack”.

Os três foram detidos e conduzidos para o PPD para esclarecimentos, no mesmo dia os suspeitos foram conduzidos para delegacia do município de Itaituba.

Chegando na delegacia na noite de terça-feira, o escrivão de plantão ouviu os três, onde o menor de idade assumiu que estava com todo material entorpecente, já os dois maiores prestaram esclarecimentos e foram liberados. Porém, o menor ficou detido aguardando a decisão da justiça.

Fonte: Weslen Reis – Blog Plantão 24horas News.

