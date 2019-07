Avião e piloto desaparecem após decolagem em pista de garimpo

Avião de pequeno porte desaparece misteriosamente na região Garimpeira de Itaituba(Foto:Reprodução)

Na tarde de terça-feira (9), por volta das 14h, um avião de pequeno porte desapareceu misteriosamente após decolar da pista Girassol, na altura do km 235, em Itaituba. Conforme informações apuradas, no avião, que levava uma carga para o garimpo de São Bento, estava somente o piloto, identificado como Martinho.

Ainda de acordo com informações, o piloto da aeronave, natural de Goiânia, é muito experiente na aviação de garimpo na região. O último voo, com a carga à caminho do garimpo, deveria levar apenas 15 minutos.

“O piloto tava trabalhando normalmente e pedindo pra mandar óleo pra ele continua o trabalho, pra não ficar Parado. Já tinha feito 2 vôos minutos antes, ia fazer mais um pra finalizar e ir almoçar.” disse um membro da família proprietária do avião

Após constatação do desaparecimento, buscas aéreas lideradas por amigos foram feitas na região para tentar localizá-lo, no entanto, nada foi encontrado. Nesta quarta-feira (10), as buscas continuam, com a ajuda de garimpeiros e pelo menos 6 aeronaves.

As causas do desaparecimento ainda são desconhecidas. Hipóteses de que possa ter ocorrido algum problema técnico, também não é descartada possibilidade de problema de saúde do piloto, devido a idade. Nada confirmado.

Depois de quase 24 horas, o caso ainda não havia sido comunicado às autoridades Policiais e Corpo de Bombeiros.

