Três pessoas morrem afogadas durante tentativa de salvar jovem em praia no Pará

Os corpos das três vítimas do afogamento foram resgatados por pessoas que estavam na área, enquanto aguardavam pela remoção – (Foto:Redes Sociais / Sem Autoria identificada)

Moradores da área ajudaram no resgate dos corpos. Acidente ocorreu na praia do Paraíso

Três pessoas morreram afogadas na noite desta quinta-feira (5), na praia do Paraíso, na ilha de Mosqueiro, em Belém. As vítimas foram identificadas como Maria Luiza Barbosa Belcolt Gaia, de 19 anos, Lauro Júnior Siqueira Damião, de 42 anos, e Caio Henrique Costa Miranda, de 20 anos. Aruan Monteiro de Lima, de 19 anos, conseguiu sobreviver.

Todos seriam moradores da área. Segundo testemunhas, o caso ocorreu por volta das 18h30. A maré estava alta, com ondas muito fortes. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil, por meio da Seccional Urbana da Ilha de Mosqueiro.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que moradores tentam socorrer as vítimas, mas elas já estavam mortas. Os corpos, então, foram cobertos e colocados sobre a faixa de areia, onde aguardaram a equipe da Polícia Científica do Pará (PCP), responsável por fazer a remoção dos cadáveres ao Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com informações repassadas ao 25º Batalhão de Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, as vítimas tomavam banho bem longe da terra firme.

Maria Luiza teria se afogado, quando os três homens perceberam e pularam na tentativa de salvá-la. Relatos de testemunhas apontam que Lauro e Aruan foram os primeiros a tentar salvar Maria Luiza. Caio entrou em seguida.

Ele e Lauro não tiveram sucesso no resgate de Maria Luiza e acabaram morrendo junto com ela. Dois corpos foram logo encontrados. O terceiro foi resgatado pouco tempo depois.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas não conseguiu fazer o resgate de nenhuma vítima. Após o ocorrido, o clima na praia do Paraíso era de luto.

Por volta das 22h, era possível ver que as barracas que costumam ser badaladas em uma quinta-feira à noite não funcionaram. Esta foi uma das formas que barraqueiros da ilha encontraram de demonstrar luto e respeito aos três moradores que morreram.

Nas redes sociais, internautas lamentaram as mortes: “Uma triste notícia logo no início do ano”, “Essa praia é muito perigosa, principalmente quando a maré está cheia, pois tem muitos canais. Descansem em paz”, “Uma verdadeira tragédia”, escreveram. (Com informações do O Liberal).

Jornal Folha do Progresso em 06/01/2023/16:46:38

