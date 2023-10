Castelo de Sonhos, terá audiência pública para projeto de ouro

Mina de ouro em Castelo de Sonhos – (Foto: Divulgação/Brasil Mineral) – Mineradora TriStar Gold encaminha licença prévia do projeto Castelo dos Sonhos no Pará

Audiência pública relativa à Licença Prévia para o projeto de ouro, será realizada na vila de Castelo dos Sonhos em 22 de novembro de 2023

A TriStar Gold anunciou que a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS ) para o Estado do Pará acaba de anunciar que a audiência pública, relativa à Licença Prévia para o projeto de ouro Castelo de Sonhos, será realizada na vila de Castelo dos Sonhos em 22 de novembro de 2023. A audiência pública é o último marco no processo de licenciamento de LP.

Nick Appleyard, CEO, declarou: “Esta é uma ótima notícia e mostra que o processo de licenciamento no Estado do Pará continua avançando conforme esperado com profissionalismo e responsabilidade por parte dos reguladores. Castelo de Sonhos é uma mina naturalmente muito limpa, sem uso de sulfetos e localizada em uma área que foi anteriormente utilizada com práticas nocivas, o que a torna uma ótima candidata para mostrar os esforços de ‘mineração verde’ do governo. A futura mina deve ser uma bênção para a comunidade local, o estado do Pará e a TriStar Gold.”

A SEMAS publicou formalmente o edital da audiência pública na edição do dia 28 de setembro do Diário Oficial – Estado do Pará. O edital também contém links para o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) Castelo de Sonhos e para o documento resumido em linguagem simples conhecido como RIMA, que podem ser encontrados em: https://www.semas.pa.gov.br/publicacoes/estudos-de-impacto-ambiental/.

A equipe da TriStar continua a trabalhar em estreita colaboração com as comunidades locais, reguladores e organizações da sociedade civil para se preparar para uma audiência pública inclusiva e transparente, que proporcionará um fórum importante para o diálogo aberto entre a empresa, os nossos empreiteiros especializados e as partes interessadas do projeto.

Fonte e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/10/2023/ 09:53:49

