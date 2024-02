Noelle Araújo faz festa open bar para seguidores em Belém-Pará

Entre as atrações do evento estão o rapper carioca Orochi e o funkeiro paulista Marks.

A empresária e influenciadora de Belém, Noelle Araújo, revelou na última terça-feira (30), as atrações do aniversário que fará junto com os seguidores que terá como atrações Mc Orochi, Mc Marks, Caricato, Dj Cayan Ribeiro, Banda Batidão e I Love Pagode. A festa será no dia 22 de fevereiro, em uma casa de show, localizada na avenida Augusto Montenegro.

Noelle Araújo acumula mais de 160 mil seguidores nas redes sociais e garantiu que todos serão bem-vindos na festa, porém, a quantidade de pessoas no evento será limitada por conta da lotação do local do evento.

“Essa já é a minha terceira festa aberta ao público. A primeira foi meu chá de fralda e a segunda o meu chá de casa nova. Eu não faço mais evento convidando apenas blogueiros ou pessoas influentes afim de me promover. Tenho um vínculo de amizade e amor com quem me segue, prefiro fazer festa com eles.”, diz.

Além de muita comemoração, o evento também vai contar com solidariedade. Os ingressos serão trocados por cestas básicas em um posto no local do evento.

Segundo Noelle, as cestas serão doadas ao longo do ano. “Vou uma vez por semana nas áreas bem carentes de alguns bairros de Belém doar pessoalmente. Todo mundo faz isso no Natal, mas fome não se dá só uma vez no ano”.

Nas redes sociais centenas de seguidores de Noelle já estão na expectativa para trocar as cestas básicas por ingressos do evento que será open bar. As trocas vão ocorrer exclusivamente dia 12 de fevereiro, de 9h às 22h.

