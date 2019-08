Tribunal de Justiça vai pagar R$ 30 mil em concurso

(Foto:Divulgação)-Órgão quer selecionar 50 juízes provisórios

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) vai preencher 50 vagas no cargo de juiz de substituto, carreira que exige nível superior em Direito, três anos de atividade jurídica exercida após a obtenção do grau e idade máxima de 65 anos na data da posse. Do total de vagas, três são reservadas a pessoas com deficiência e dez para pessoas negras. Haverá, também, formação de cadastro reserva para futuras oportunidades.

As inscrições do concurso podem ser feitas a partir do dia 23 de agosto até 23 de setembro de 2019, neste site. A seleção será composta por prova objetiva, com 100 questões de múltipla escolha, separadas em três blocos. Também haverá prova escrita, inscrição definitiva, sindicância da vida pregressa e investigação social, exame de sanidade física e mental, exame psicotécnico, prova oral e avaliação de títulos. Quem for selecionado receberá remuneração de R$ 30.404,42.

Serviço:

Concurso público do TJPA

Inscrições: até 23/09, neste site

Taxa: não informado

Salário: R$ 30.404,42

Vagas: 50

